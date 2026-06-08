La D.O. Ribeiro recibe a una delegación de importadores internacionales

El Consejo Regulador de la Denominación de Orixe Ribeiro, continuando con la apuesta por la promoción y el desarrollo de negocio de sus bodegas y vinos, organizó esta semana la visita de una delegación internacional de importadores y compradores de Alemania y Reino Unido. Participaron en ella un total de nueve profesionales, representantes de las empresas alemanas Copito, Deuna, El Vino Weinshop, Fröhlig Wein & Getränke Therme y MDC Weinimport y las compañías inglesas Martínez Wines, Ultracomida, Robin’s nest wines y The Bishops Cave.

Treixadura Ribeiro | CRDO Ribeiro

El intenso programa organizado incluyó la visita a siete empresas, con cata de sus vinos más representativos en sus instalaciones, tras visitar sus viñedos de la mano de sus propietarios, enólogos o equipo comercial y conocer más de cerca las variedades de uva autóctonas. A Vilerma, Casal de Armán, Pazo de Toubes (Viña Costeira), Pedro Villamarín, Ramón do Casar, Sanclodio y Viña Mein-Emilio Rojo fueron las empresas visitadas, teniendo así los participantes la oportunidad de conocer diferentes tipos de bodegas y proyectos. “Los compradores han conocido de primera mano varios productores y durante toda la misión inversa han probado en total más de 50 vinos, entre blancos, tintos y espumoso, de los distintos valles de la D.O. Ribeiro, probando la Treixadura en vinos monovarietales, combinada con otras variedades autóctonas, así como otras elaboraciones más distintas como un espumoso de Treixadura, un tinto de Caíño Longo o blancos monovarietales de Albilla do Avia o Loureira” comenta Concha Iglesias, presidenta del C.R.D.O. Ribeiro.

Asimismo, también participaron en una sesión de speedtastings (catas rápidas) donde otras seis bodegas hicieron su presentación con cata de vinos en un corto espacio de tiempo (30 minutos), para que los visitantes pudiesen llevarse una mayor idea de los productos vinícolas de la comarca. As Pegas, Dominio do Bibei, Manuel Formigo, Pablo Vidal Vinos con Personalidad, Villanueva y Viños de Encostas hicieron la presentación de sus proyectos y vinos, para acabar con una cena armonizada con productos gastronómicos gallegos de calidad. “Tenemos la certeza de que, con este tipo de acción, que organizamos gracias al apoyo de la Deputación de Ourense, los profesionales se sumergen de lleno en nuestra Denominación de Origen, así como en la provincia, formándose una completa imagen de todo lo que conforma la D.O. Ribeiro, para así poder incrementar y fidelizar la cuota de mercado de nuestros vinos en sus países, de gran relevancia para nuestro territorio” añade Iglesias.