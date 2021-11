A Deputación destina máis de 430.000 euros a emprego e cooperación

En materia de cooperación coas entidades locais, na orde do día figuraba a aprobación dunha axuda de 50.000 euros a favor da Mancomunidade de municipios da comarca do Carballiño para gastos de funcionamento; 73.000 euros ao Concello de Allariz para cofinanciar un proxecto do IDAE de eficiencia enerxética; preto de 20.000 euros para Avión con destino á instalación dun areeiro; 8.000 euros a Cartelle para o Trofeo Internacional de Fútbol Sala feminino; e 54.000 euros a Muíños para a mellora da pasarela do complexo turístico e deportivo do Corgo. Ademais, o Concello de Paderne de Allariz recibiu o visto bo a dúas achegas de 48.000 euros cada unha delas para o saneamento nas inmediacións do antigo centro de saúde e no lugar de Batoca, así como para o remate dos vestiarios do campo de fútbol; Riós disporá de case 10.000 euros para a mellora do abastecemento de Za; e San Cristovo de Cea contará con 25.000 euros para a reparación e mellora da depuradora de augas pluviais do núcleo de Cea.

A Xunta de Goberno tamén concedeu dúas subvencións dentro do programa “emprendOU” para proxectos empresariais e de autoemprego en municipios rurais en declive demográfico. As achegas, cun valor máximo cada unha delas de algo máis de 8.500 euros, terán como beneficiarios dous proxectos relacionados coa construción e servizos de estética a desenvolver nos concellos de Ramirás e Celanova. Por último, sinalar ademais a aprobación dunha axuda de 80.000 euros a favor da Fundación Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos, para gastos de funcionamento.