Cuarta edición del Salón del Vehículo Clásico este fin de semana en Expourense

Expourense celebra este fin de semana, 11 y 12 abril, la cuarta edición del Salón del Vehículo Clásico que volverá a convertirse en un gran punto de encuentro para los aficionados a los vehículos clásicos de toda Galicia y también del Norte de Portugal y de comunidades como Asturias, Castilla y León o Madrid. El 4º Salón del Vehículo Clásico contará con la presencia de 60 expositores especializados en el sector del clásico y entre las que se encuentran tanto compraventas y talleres de reparación como empresas de recambios, accesorios, componentes, pintura, miniaturas, etc.

El área expositiva incluye además la participación de más de 150 vehículos clásicos (matriculados hasta 1996, es decir, con un mínimo de 30 años de antigüedad) entre los que se pueden encontrar tanto coches como motos. Estos vehículos de exposición están cedidos por coleccionistas privados, restauradores, mecánicos, clubes y particulares. Entre las novedades de esta edición destaca la exposición especial de “Alpine” clásicos y también de Mercedes Benz W123 que este año celebra su 50º aniversario, además de otro espacio dedicado a los BMW clásicos. Las novedades podrán verse también en la ciudad ya que un Bus clásico cedido por Autocares Cuíña recorrerá Ourense para promocionar el evento. Tampoco faltarán atractivos como el mítico “Alpinche” cedido por la Fundación Estanislao Reverter, o muestras de exposiciones de vehículos clásicos de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Destaca además la presencia de una veintena de clubes de aficionados a marcas o modelos en concreto a nivel nacional (Club Lancia España, Alfa Romeo, Seat 124 o Mercedes Benz W123) que compartirán espacio con clubes gallegos o portugueses aficionados unidos por una marca o procedencia territorial (Escudería Clásicos de Ourense, Barreiristas de Galicia, Club Nipón o las escuderías de Clásicos de Condado-Paradanta; Arenteiro; Taboadela; O Irixo; Melgaço, Club Avispados de Ourense, Motos clásicas Ribeiro,…).

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Uno de los grandes atractivos de esta cita para los amantes del sector es el Parking de Clásicos. El recinto cuenta con un área reservada para que aparquen en ella (hasta completar aforo) los visitantes que se desplacen hasta Expourense al volante de su clásico. Cada coche o moto clásica que aparque en esa zona recibirá dos invitaciones para que puedan visitar el salón sin coste. Es recomendable que aquellos que se decidan a asistir con su clásico se inscriban previamente a través de la web del evento www.salonvehiculoclasico.com. Hasta la fecha se han recibido ya más de 300 inscripciones de clásicos de particulares que han confirmado su visita a esta cita.