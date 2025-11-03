El primer set fue muy igualado, con alternancias constantes en el marcador, pero el conjunto local cerró el parcial con acierto en los puntos finales. En el segundo, el Aceites Abril Voleyourense elevó su nivel de juego y controló el ritmo para empatar el encuentro con autoridad.

A partir del tercer set, Arona impuso su potencia en ataque por el centro y su efectividad en defensa, lo que terminó inclinando el partido a su favor. Pese al resultado, el conjunto ourensano mostró una versión más sólida y competitiva, dando pasos adelante en su rendimiento colectivo.

El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona | Volei Ourense

El equipo regresará ahora a Ourense para preparar el próximo compromiso liguero, con el objetivo de mantener la línea de mejora y transformar el buen juego en victorias.