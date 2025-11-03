Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona

El Aceites Abril Voleyourense regresó de Tenerife sin premio tras caer por 3-1 (25-23, 20-25, 25-21, 25-18) frente a un Arona que aprovechó su mayor regularidad ofensiva para imponerse en los momentos decisivos.

Onda Cero Ourense

Ourense |

El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona
El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona | Volei ourense

El primer set fue muy igualado, con alternancias constantes en el marcador, pero el conjunto local cerró el parcial con acierto en los puntos finales. En el segundo, el Aceites Abril Voleyourense elevó su nivel de juego y controló el ritmo para empatar el encuentro con autoridad.

A partir del tercer set, Arona impuso su potencia en ataque por el centro y su efectividad en defensa, lo que terminó inclinando el partido a su favor. Pese al resultado, el conjunto ourensano mostró una versión más sólida y competitiva, dando pasos adelante en su rendimiento colectivo.

El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona
El Aceites Abril Voleyourense compite pero cae 3-1 en su visita a Arona | Volei Ourense

El equipo regresará ahora a Ourense para preparar el próximo compromiso liguero, con el objetivo de mantener la línea de mejora y transformar el buen juego en victorias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer