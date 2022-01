Concello de ourense

O Concello presenta a cidade como destino turístico en Fitur: “Ourense, corazón do Camiño”

A concelleira de Turismo, Flora Moure, destaca que “o feito de que se fale de Ourense en Fitur é un dos mellores escaparates mundiais para as potencialidades turísticas da nosa cidade, e por iso a campaña, articulada en torno ao Camiño de Santiago e a potenciación da Vía de la Plata, é unha oportunidade inmellorable para aproveitar os esforzos da Axencia de Turismo de Galicia na promoción do Xacobeo” A campaña que presenta o Concello busca situar Ourense como destino de referencia para os que acoden a Compostela a través do Camiño Mozárabe, nunha viaxe repleta de experiencias ofertada pola capital das Burgas que é parada imprescindible, tanto para os peregrinos en tránsito como para os que inician o Camiño en Ourense

Óscar Gómez