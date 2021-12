O cento galego de innovación da F.P. en Ourense entra na súa recta final

Román Rodríguez sinalou que actualmente a obra está executada ao 85% e avanza “a bo ritmo” coa previsión de que estea concluída a finais de xaneiro “sempre e cando -puntualizou- non se produzan novos problemas de subministro de materiais”. Nestes momentos estase traballando na colocación do falso teito da planta alta, así como das luminarias e a instalación dos baños. Á vez que se van concluíndo as obras na infraestrutura, a Xunta iniciará os trámites pertinentes para a adquisición do equipamento así como para o desenvolvemento de cuestións administrativas como creación da dirección do centro e a dotación de persoal docente.

Polo tanto, “se todo discorre con normalidade, os primeiros proxectos poderían implantarse a partir da vindeira primavera”, especificou o conselleiro, que lembrou a aposta estratéxica que está a facer o Goberno da Xunta en colaboración coa Deputación de Ourense por este “espazo de referencia da Formación Profesional desde Ourense para toda Galicia” cun investimento que acada os 9,9M€.

O Centro Galego de Innovación da FP de Ourense está chamado a ser chamado a ser o principal espazo de referencia da nova Estratexia Galega de FP 2021-2025. Para iso, foi deseñado como unha infraestrutura de case 2.500 m² destinado á innovación no eido da

Formación Profesional e concibido como “un laboratorio de estudo e investigación de proxectos tanto desde a perspectiva académica como da transferencia de coñecemento, de aí a importancia de que se establezan sinerxías coas institucións e coas empresas”, destacou Román Rodríguez, quen se referiu tamén aos principais ámbitos de desenvolvemento a implantar que son a realidade virtual, a simulación de procesos, a impresión 3D, a industria 4.0, a industria enerxética e a biotecnoloxía.

O Centro distribuirase en planta baixa e primeira planta, cun total de catro talleres, dous laboratorios e catro aulas-taller, totalmente equipadas coas últimas tecnoloxías industriais e de comunicacións, e zona de administración e servizos.