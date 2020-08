Baltar lamenta que el Gobierno desconvoque la reunión de la FEMP por segunda vez

El presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Manuel Baltar, expresó hoy su indignación “al eludir el Gobierno sus responsabilidades y arrastrar a las entidades locales a una situación económica insostenible si continúa sin aportar soluciones al supuesto secuestro de ahorros de diputaciones y ayuntamientos que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Sánchez”.

Baltar hizo estas afirmaciones al conocerse la desconvocatoria por parte de la Presidencia de FEMP de la reunión que iba a tener lugar esta mañana –la segunda desconvocatoria en esta semana-, encuentro en el que presentaría la propuesta de la ministra Montoro para intentar desatascar una situación que está ahogando las economías de las entidades locales “debido a la parálisis del Gobierno”. Baltar sostiene que la ministra de Hacienda “da marcha atrás y retrasa su propuesta de acuerdo, poniendo en evidencia la incapacidad de Gobierno para solucionar el problema en el que han metido a las entidades locales pretendiendo secuestrar los ahorros de diputaciones y ayuntamientos”, explica.

Manuel Baltar reitera que urge devolver los ahorros a las entidades locales y considera "imprescindible" que diputaciones y ayuntamientos "puedan recuperar cuanto antes los fondos que por justicia les corresponden”, y reclama a la Ministra de Hacienda que presente, de una vez por todas, “un documento serio que permita a diputaciones y ayuntamientos poder gastar sus ahorros en dinamizar las economías de sus territorios, para que las entidades locales puedan salir de la UCI económica y social en la que se encuentran por culpa del Gobierno”.

“Defenderemos siempre las urgentes necesidades de las vecinas y vecinos de pueblos, ciudades y provincias, así como de las entidades locales, y esperamos que la ministra de Hacienda cambie la estrategia de intentar expropiar el dinero de la población. Pero si no se avanza, si se cancelan reuniones y no se presentan documentos, el tiempo corre en contra de los más necesitados: autónomos, Pymes, familias y toda la población del ámbito local, y no estamos dispuestos a seguir en una permanente dilación”, expresa Baltar, quien demanda “máxima celeridad” y una propuesta del Gobierno, “para debatir y encontrar soluciones, no una imposición por parte de Hacienda que no beneficia a nadie”.

Manuel Baltar afirma que es necesario “un cambio profundo de planteamiento para que el municipalismo pueda aceptar el acuerdo, ya que, de lo contrario, seguiremos dilatando en el tiempo un grave problema de liquidez de las entidades locales, todo lo contrario de lo que se necesita: inyectar urgentemente en la economía real los ahorros que el Gobierno se muestra remiso a devolvernos”.