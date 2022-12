Baltar avoga por unha "normativa solvente" para facilitar a transparencia das entidades

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, participou na apertura dunha sesión de debate técnico sobre a futura ordenanza tipo de transparencia e acceso á información pública, organizada pola Deputación e a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). . no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Na súa intervención, Manuel Baltar avogou por "normativas solventes, aplicables e comprensibles" que faciliten a transparencia das entidades públicas e a participación cidadá, é dicir, "que axuden a compartir coa poboación toda a información das administracións públicas, salvo o disposto na lei de protección de datos”.

O presidente da Deputación, na súa condición de vogal da Xunta de Goberno da FEMP”, apuntou que a transparencia “é un concepto relativamente novo na axenda política e que debe presidir calquera acto administrativo, sen distinción de concellos ou con máis ou menos recursos, porque a lei é igual para todos”. Nesta liña, defendeu a importancia dunha xornada “que naza da idea de participación, escoita e debate para que a nova ordenanza de transparencia e acceso á información pública da FEMP recolla a opinión de expertos e xestores públicos”.

Manuel Baltar destacou ante os presentes que a Deputación de Ourense “apostou claramente pola transparencia e o goberno aberto, sendo a primeira administración provincial de España en crear un ámbito específico para desenvolver iniciativas nestes ámbitos”. Como proba deste compromiso, citou o liderado de Ourense no ranking de concellos, superando o 90% do cumprimento dos 170 indicadores de transparencia, así como o primeiro posto na lista de presidentes das deputacións. “Grazas a que somos unha administración esponxa, sempre estamos en condicións de recoller calquera iniciativa ou suxestión que mellore o desempeño da administración pública”, indicou Manuel Baltar.

Normas de transparencia na xestión pública

As ordenanzas de transparencia -a FEMP conta cunha norma destas características desde 2014- son un tipo de lei municipal que establece os estándares de transparencia na xestión pública, ademais das obrigas para os funcionarios e empresas contratadas polas administracións locais. As obrigas comúns inclúen proporcionar ao público información sobre decisións e actividades do goberno, así como contratos e outros acordos comerciais nun portal de transparencia en liña. As ordenanzas de transparencia tamén poden establecer normas para o acceso á información e a rendición de contas dos funcionarios.