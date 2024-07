O Balneario de Arnoia amplía a súa apertura

A Deputación de Ourense e o Concello de Arnoia levan meses traballando nun conxunto de propostas e iniciativas como base dun compromiso coa Fundación San Rosendo para lograr un acordo que garanta o mantemento da actividade do hotel balneario; acordo ao que se sumará desde un principio a Xunta de Galicia e que estará aberto á posterior incorporación de entes públicos e privados que en calidade de “entidades colaboradoras” contribúan ao impulso termal de Arnoia. Así o explicou o presidente provincial, Luis Menor: “o Balneario non só mantén a súa actividade, senón que amplía os seus servizos, consolidando a súa oferta”, concluíndo que “hoxe é un día moi importante para Arnoia, para Ourense e para o Termalismo”. No mesmo senso expresáronse o presidente da Fundación San Rosendo, José Luis Gavela e o alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio.

O Hotel-Balneario de Arnoia non se pecha

O primeiro punto do Acordo é que o Concello de Arnoia logrará que o seu emblemático hotel balneario, icona e pioneiro do termalismo da provincia, continúe aberto máis aló de outubro deste ano 2024, data coa que no pasado de marzo especulouse como límite para a actividade hostaleira-termal ao transcender mediáticamente a intención de conversión das súas instalacións en xeriátrico a partir do próximo exercicio.

Mantemento dun Hotel Balneario sostible

A nova formulación é o mantemento dun hotel balneario cun mínimo de 50 habitacións e capacidade para máis de 100 persoas, que incluirá aloxamentos para parellas con acompañantes menores de 12 anos. Entre as estratexias de futuro está a de mellorar a eficiencia enerxética das instalacións e a de tentar a total descarbonización das mesmas, cun obxectivo de “pegada de carbono cero” que converta o balneario nun modelo de sustentabilidade ambiental.

Ampliación do período anual de apertura

O período anual de apertura do Balneario de Arnoia foise limitando nos últimos anos a unha parte do exercicio. Así, o acordo contempla que en 2025 o período anual de apertura ininterrompido sexa de febreiro a novembro, e que en 2026 e posteriores, sexa de xaneiro a decembro. O día do mes, tanto para a apertura como para o peche, serán decisión da dirección do hotel balneario, pero sempre dentro dos meses sinalados.