Ampla oferta de cursos de formación do centro de FP Santa María de Europa de Ourense

Gabriel Alén, percorreu as distintas instalacións do centro de FP Santa María de Europa, onde amosou a súa confianza neste tipo de formacións, xa que “son tremendamente prácticas; os centros, coma este, están moi ben dotados, e o profesorado é moi competente, co que os traballadores saen moi preparados. Trátase dun gran sistema de oportunidades”, destacou.

Gabriel Alén explicou que este centro, adscrito á Consellería de Emprego e Igualdade, iniciou xa a selección de alumnado para os cursos de formación que ten previsto botar a andar este ano, e que a finais deste mes de marzo principiarán 23 accións formativas para a obtención de diversos certificados de profesionalidade.

Como novidade nesta convocatoria amplíanse os tipos de destinatarios aos que vai dirixida a formación (a traballadores desempregados engádense, por exemplo, os afectados por ERTE, ou ocupados) e ofértanse dúas edicións do curso Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego (265 horas), que permitirá a aqueles participantes sen a titulación académica requirida, ou con titulación non homologada, poder acceder a cursos de nivel superior.

Estas accións formativas, que ofrecen 15 prazas por edición, clasifícanse en distintos niveis segundo os requisitos de titulación esixidos e abarcan distintas familias e áreas profesionais, grazas á variedade de talleres e á amplitude das instalacións das que dispón o centro.

Os cursos de nivel 1 (para os que non existen requisitos de titulación) ofertados son: Operacións auxiliares de fabricación mecánica (Torneiro-fresador), Operacións básicas de cociña (2 edicións), Traballos de carpintería e moble (2 edicións), Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos e Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería.

Para o nivel 2 (Necesario título en ESO ou equivalente) a formación ofertada é: Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión, Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas, Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción, Mecanizado de madeira e derivados, Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos, Soldadura oxigás e soldadura MIG-MAG, Mecanizado por arranque de labra, Actividades de floraría, Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (2 edicións) e Cociña.

O próximo 28 de marzo comeza a formación de nivel 3 (necesario título de bacharelato ou equivalente) cunha edición do curso Arte floral e xestión das actividades de floraría. Os interesados nesta formación poden inscribirse directamente no centro de formación ou facer a súa solicitude online a través da páxina web do Servizo Público de Emprego de Galicia.