Deportes

Agustín Ruiz, novo adestrador do Ourense

A Unión Deportiva Ourense presentou a Agustín Ruiz, novo adestrador do primeiro equipo, para liderar o corpo técnico na 1 RFEF

Onda Cero Ourense

Ourense |

Agustín Ruiz, novo adestrador do Ourense con Javier Orbán, presidente vermello
Agustín Ruiz, novo adestrador do Ourense con Javier Orbán, presidente vermello | U.D. Ourense

Nado en Barakaldo en 1973, Agustín Ruiz formouse na canteira do Athletic Club de Bilbao, en Lezama, antes de desenvolver boa parte da súa carreira como futbolista no CD Ourense, onde militou durante oito tempadas, disputando encontros tanto en Segunda División como en Segunda División B.

A traxectoria de Agustín como xogador

  • Atlético de Madrid xuvenil
  • Athletic Club xuvenil
  • Basconia
  • Bilbao Athletic (2 tempadas)
  • CD Ourense (8 tempadas)
  • Verín
  • Lemos
  • Arenteiro
Agustín Ruíz na sua etapa como futbolista de CD Ourense
Agustín Ruíz na sua etapa como futbolista de CD Ourense | U.D. Ourense

A etapa de Agustín Ruiz como adestrador

Como adestrador, iniciou a súa traxectoria no fútbol base, pasando polas categorías inferiores da UD Ourense, onde chegou a dirixir o equipo xuvenil, do Pabellón e do CD Arenteiro.

Posteriormente, dirixiu a UD Barbadás durante cinco tempadas, conseguindo o ascenso a Terceira Federación, a permanencia na categoría e a Copa Deputación de 2022, ademais de disputar a Copa do Rei fronte ao Real Valladolid. A súa última etapa foi á fronte do CD Barco, antes de regresar á UD Ourense para asumir a dirección do primeiro equipo en Primeira Federación.

Presentación de Agustín como adestrador do Ourense

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