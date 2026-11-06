Agustín Ruiz, novo adestrador do Ourense

Nado en Barakaldo en 1973, Agustín Ruiz formouse na canteira do Athletic Club de Bilbao, en Lezama, antes de desenvolver boa parte da súa carreira como futbolista no CD Ourense, onde militou durante oito tempadas, disputando encontros tanto en Segunda División como en Segunda División B.
A traxectoria de Agustín como xogador
- Atlético de Madrid xuvenil
- Athletic Club xuvenil
- Basconia
- Bilbao Athletic (2 tempadas)
- CD Ourense (8 tempadas)
- Verín
- Lemos
- Arenteiro
A etapa de Agustín Ruiz como adestrador
Como adestrador, iniciou a súa traxectoria no fútbol base, pasando polas categorías inferiores da UD Ourense, onde chegou a dirixir o equipo xuvenil, do Pabellón e do CD Arenteiro.
Posteriormente, dirixiu a UD Barbadás durante cinco tempadas, conseguindo o ascenso a Terceira Federación, a permanencia na categoría e a Copa Deputación de 2022, ademais de disputar a Copa do Rei fronte ao Real Valladolid. A súa última etapa foi á fronte do CD Barco, antes de regresar á UD Ourense para asumir a dirección do primeiro equipo en Primeira Federación.