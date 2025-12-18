El Aceites Abril Voleyourense inicia la segunda vuelta ante Extremadura Arroyo

Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense afronta este fin de semana la primera jornada de la segunda vuelta de la Superliga 2 Femenina, recibiendo a Extremadura Arroyo en un encuentro que marcará el cierre de la competición antes del parón navideño.

El conjunto ourensano llega a esta cita situado en la octava posición de la clasificación, tras una primera vuelta en la que el equipo ha ido mostrando una progresión constante en su juego. El objetivo para este inicio de la segunda fase será consolidar esa mejora y trasladarla a los resultados.

La regularidad en recepción, la capacidad para sostener el ritmo de juego y una mayor eficacia en ataque serán aspectos clave para competir ante un Extremadura Arroyo con experiencia en la categoría y capacidad para imponer su estilo cuando consigue estabilidad en su juego.

El cuerpo técnico considera este partido una buena oportunidad para cerrar el año competitivo con buenas sensaciones y reforzar la confianza del grupo de cara a la segunda vuelta del campeonato. El encuentro supondrá el último compromiso oficial antes del descanso navideño, un punto de inflexión desde el que el Aceites Abril Voleyourense buscará afrontar el tramo decisivo de la temporada con ambición y solidez.

