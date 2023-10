O 81% dos ourensáns apoiaría un servizo público de bicicletas

En Ourense, o 21% dos cidadáns utilizou os servizos de bicicleta compartida, xa sexa noutras cidades españolas ou no estranxeiro. O que máis valoran destes servizos é que haxa un número suficiente de estacións de recollida de bicicletas (74%), seguida da proximidade das estacións ao teu domicilio ou lugar de traballo (72%) e que haxa un número suficiente de bicicletas (71%).

Ademais, o 62% recoñece que o uso de bicicletas compartidas animou a circular máis frecuencia. A dispoñibilidade de bicicletas eléctricas recibe unha valoración de 7,1, sobre 10 e a O 66,3% dos ourensáns considera este aspecto “moi importante” á hora de utilizar a

bicicleta compartida.

A bicicleta é o medio de transporte habitual do 32% dos ourensáns. É o terceiro medio máis desexado (17%), por detrás do transporte público (46%) e a pé (44%) e por diante do coche (16%).

A bicicleta no modelo de mobilidade

Hai unanimidade entre o conxunto da poboación sobre os beneficios da bicicleta, valorando especialmente os beneficios ambientais e sanitarios: O 89% considera que xoga un papel importante na redución de emisións carbono e un 82% na redución do tráfico. Ademais, o 87% considera que vai andar en bicicleta aumenta a enerxía mental e física mentres que o 75% recoñece que a fai sentirse máis feliz e mellorar o seu benestar.

Identificáronse dúas demandas principais para que as administracións aproveiten o potencial da bicicleta. Por unha banda, a actuación prioritaria no desenvolvemento de infraestruturas ciclistas seguras e adaptadas ás características de cada cidade. Por outra, a implantación de servizos públicos de bicicletas compartidas, que permitan popularizar este medio de transporte entre os non usuarios. Destaca a posibilidade de que ofrecer estes servizos de acceso a bicicletas eléctricas, pouco habituais como vehículos propios polo seu elevado custo.

En Ourense o 90% considera que a bicicleta xoga un papel importante redución das emisións de carbono e un 84% de redución do tráfico. Ademais, O 90% considera que andar en bicicleta aumenta a enerxía mental e física.