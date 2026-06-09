Mulleres prostituídas denuncian as condicións nas que estaban nun local de Coles

Testemuñas protexidas relataron no xulgado as xornadas de ata 11 horas que facían no "Club Descanso" en Coles entre pulgas, teitos caídos e moho.
Trátase de 8 mulleres captadas na súa maioría en Brasil, enganadas para exercer a prostitución en España.
A causa é consecuencia dunha redada da Brigada de Estranxeiría da Comisaría de Policía de Ourense realizada en marzo pasado e que está en fase de instrucción.
As mesmas testemuñas declararon tamén que en ocasións, no local de alterne, vendíase cocaína.