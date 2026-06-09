Sucesos

Mulleres prostituídas denuncian as condicións nas que estaban nun local de Coles

A maioría eran brasileiras

Paco Sarria

Ourense |

Local de alterne
Local de alterne | Pixabay

Testemuñas protexidas relataron no xulgado as xornadas de ata 11 horas que facían no "Club Descanso" en Coles entre pulgas, teitos caídos e moho.

Trátase de 8 mulleres captadas na súa maioría en Brasil, enganadas para exercer a prostitución en España.

A causa é consecuencia dunha redada da Brigada de Estranxeiría da Comisaría de Policía de Ourense realizada en marzo pasado e que está en fase de instrucción.

As mesmas testemuñas declararon tamén que en ocasións, no local de alterne, vendíase cocaína.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer