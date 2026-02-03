Municipal

Menor non ve normal a xestión do Alcalde no Concello de Ourense

O último pleno foi para non perder subvencións

Paco Sarria

Ourense |

Luis Menor pon en valor o novo modelo de financiamento con 28 millóns de euros para os concellos
Luis Menor pon en valor o novo modelo de financiamento con 28 millóns de euros para os concellos | onda cero

O presidente da Deputación provincial de Ourense e do PP, Luis Menor, di que “o que ocorre no concello da capital non é normal”, criticando así o que considera unha xestión errática do Alcalde.

Menor atribúe a problemas estructurais o ocorrido no peche do mes de xaneiro, ó ser convocado un pleno extraordinario para desbloquear as nóminas do personal e outro para tentar evitar a perda de fondos europeus.

Lembremos que o Concello de Ourense tivo que convocar 5 plenos urxentes no último mes e medio.

