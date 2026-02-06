O ex edil Telmo Ucha insiste en demandar a declaración patrimonial do Alcalde

O ex edil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha presentou un escrito na Deputación para lembrar ó deputado e Alcalde que non poderá abandonar a corporación sen antes ensinar o que leva anos ocultado: a súa declaración de patrimonio.
Ucha tamén quere coñecer os datos patrimoniais do deputado de DO e edil, Antonio Fernández.
Lembremos que o 13 de febreiro o rexidor ourensán deberá prestar declaración xudicial por presunta apropiación indebida.
En Onda Cero o edil popular Pepe Araújo dixo que declarar o patrimonio é unha obriga legal.