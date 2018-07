La diputada del PP acumuló 7 multas en Bande y dice sentir ´miedo´ del sargento

Ana Belén Vázquez, diputada del PP por cuarta legislatura en el Congreso, inspectora de Policía en excedencia y exalcaldesa de Bande, ha remitido a un abogado la nota de prensa en la que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) la acusa de coaccionar al sargento de la localidad y de haber intervenido, supuestamente, para que el mando, bajo cuya gestión se dispararon las multas y denuncias a particulares y locales de 90 a 900 anuales -algún hostelero acumuló 30-, sea expedientado y desplazado de destino. "Es una manipulación con declaraciones muy graves hecha para denigrar y hacer daño a la imagen de las personas; estamos analizando acciones legales". La diputada negó que careciera de ITV en vigor y ayer lo demostró subiendo a su perfil de Twitter el documento que lo acredita.

En sintonía con lo que anteayer manifestó su exmarido y regidor, José Antonio Armada (PP), la representante afirma que su situación no difiere de la de "muchos otros vecinos" y confiesa sentir "miedo" por el celo sancionador del agente, que ha merecido preguntas e interpelaciones de representantes de oposición como Laura Seara, del PSOE, en diciembre de 2013, o el exsenador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, que logró una comparecencia del entonces director general de la Guardia Civil. Los dos partidos también suscribieron a nivel local una moción.

El viernes, el pleno municipal debatirá la aprobación de una ordenanza de tráfico, a propuesta del grupo de gobierno del PP, para intentar contener el número de denuncias y sanciones y "volver a la normalidad", tal y como explicaba el alcalde, José Antonio Armada, a este diario. Hasta el coche que desplazaba a la asistencia social o el vehículo de Protección Civil habrían sido sancionados.

"No soy la Aguirre de Bande"

"Lo que el pueblo nos traslada, nosotros lo trasladamos", dice la diputada nacional, negando haber intervenido en su influyete cargo de vicepresidenta primera de la Comisión de Interior, para forzar represalia alguna. "Soy una vecina más, no soy la Esperanza Aguirre de Bande ni voy por ahí incumpliendo normas", manifiesta. Ana Belén Vázquez acumula 7 sanciones y, según sostiene, "seis de ellas ya han sido archivadas porque recurrí". Una de ellas, ejemplifica, "de 10 euros porque en ese momento no tenía una documentación". Otras dos son de julio pasado por, supuestamente, no tener seguro. "Recurrí y se archivaron".

Queda por dilucidarse, explica, la de mal aparcamiento recibida el 18 de noviembre. Su coche, según la Guardia Civil, estaba "montado" en la acera de la calle Faustino Santalices de Bande. Ella sostiene que estacionó el vehículo del lado de la calle en el que estaba permitido en esa fecha, puesto que cada 15 días hay una restricción en un lado o en otro. "Había 5 vehículos estacionados donde correspondía esa quincena, sin haber nueva señalización que lo prohiba". Vázquez asegura haber recibido llamadas de apoyo de la Guardia Civil e incluso de asociados de la AUGC tras salir a la luz el comunicado acusatorio.

Tras seis años en el puesto, el sargento, Grande de apellido, ha recibido un expediente de cese de destino por parte la Dirección Adjunta Operativa -el segundo escalafón en el organigrama del instituto armado- que alude a "necesidades del servicio". Está en plazo para alegar. El jefe de la Comandancia de Ourense cerrará el trámite antes de que el caso se remita a la central de la Guardia Civil. La Subdelegación no valoró el asunto al tratarse de "un tema interno de la Guardia Civil".

En el cuerpo, las fuentes defienden al sargento. Como la AUGC, que salió el martes en su apoyo destacando que ha sido condecorado con la medalla al mérito, ayer en el instituto armado manifestaban que "su único error es ser inflexible y muy profesional, aplicar la ley sin pasar una ni mirar para otro lado, sea a un vecino o al rey". Los desencuentros entre el mando y el entorno de la diputada y el alcalde "vienen de lejos", señalan, aludiendo a sanciones de vehículos de la congresista y su familia. El agente, destacan las voces, acabó en el juzgado en dos ocasiones "pero le dieron la razón en los dos procesos"