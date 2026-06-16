Municipal

O PP denuncia o desmantelamento das políticas de conciliación no Concello de Ourense

Tamén inciden no colapso da canceira municipal

Paco Sarria

Ourense |

O grupo municipal do PP esixe solución urxentes para as familias sen praza nas actividades de conciliación dependentes do Concello de Ourense e así o traslaron ás xuntas de área, resaltando a “pouca importancia” que o goberno local lle da a este órgano informativo xa que á mesma non asistiron varias edís do grupo municipal de goberno de Democracia Ourensana.

Inciden os populares en que cada vez son máis os nenos e nenas que quedan sen actividades cada verán debido ó desmantelamento das políticas de conciliación familiar, explicou a voceira, Ana Méndez.

Por outro lado os populares inciden, como xa fixera o BNG a semana pasada, no colapso da entidade Progape que xestiona a canceira municipal debido a unha saturación que, “en ningún caso emilina a responsabilidade municipal”.

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