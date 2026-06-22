Infraestructuras

Buscan espazo para os escombros xerados polo temporal no oriente de Ourense

Viana do Bolo a máis afectada

Paco Sarria

Ourense |

Buscan espazo para os escombros xerados polo temporal no oriente de Ourense
Buscan espazo para os escombros xerados polo temporal no oriente de Ourense | onda cero ourense

As zonas afectadas polas treboadas a semana pasada (particularmente Viana do Bolo) agardan as peritaxes de danos. Alí buscan tamén un terreo no que depositar os escombros.

En A Bouza ou Pixeiros as comunidades de montes xa autorizaron que parte do material sexa trasladado a terreos comunais pero en O Castro ou Pradocabalos o volumen é maior e a situación máis complexa por non haber terreos con capacidade suficinte.

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