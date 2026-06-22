En A Bouza ou Pixeiros as comunidades de montes xa autorizaron que parte do material sexa trasladado a terreos comunais pero en O Castro ou Pradocabalos o volumen é maior e a situación máis complexa por non haber terreos con capacidade suficinte.
Buscan espazo para os escombros xerados polo temporal no oriente de Ourense
Viana do Bolo a máis afectada
En A Bouza ou Pixeiros as comunidades de montes xa autorizaron que parte do material sexa trasladado a terreos comunais pero en O Castro ou Pradocabalos o volumen é maior e a situación máis complexa por non haber terreos con capacidade suficinte.