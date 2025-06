Más de uno ourense

Manuel Pardo: "As termas do Muíño requiren da declaración de auga termal"

O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, lembrou en Onda Cero que as Termas do Muíño de A Veiga non están habilitadas para o baño e que para solucionar esta situación o Concello de Ourense debe axilizar a solicitude de declaración de auga termal para ese espazo.