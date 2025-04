O edil do Partido Popular no Concello de Ourense, Jorge Pumar, engadíu que "el Alcalde nunca admite que se equivoca" e dixo que non entende a postura do rexidor si realmente quere apoiar o comercio local.

Pumar tamén abordou outros asuntos como o traslado da oficiña de Turismo, apostando por unha única que oferte os servicios local, provincial e autonómico e dixo tamén que antes que investir máis en festas como o Entroido para dinamizar a cidade, Ourense ten outras necesidades.