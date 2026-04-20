Municipal

A acusación particular cree que o Alcalde de Ourense cometeu máis delictos

Consideran que tamén cometeu malversación e falsedade

Paco Sarria

Ourense |

O Alcalde de Ourense xulgado por presunto desvío de fondos públicos
A acusación particular contra o Alcalde de Ourense, no caso de presunta prevaricación atribuída polo Xuiz por ter cobrado soldo público e manter ingresos privados sen ter permiso do pleno para elo ven de incrementar o número de delictos.

A acusación exercida polo ex edil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, formulou recurso de reforma e subsidiario de apelación expresando disconformidade coa resolución do Xuiz que soamente atibúe ó primeiro edil ourensán un presunto delicto de prevaricación, engadindo os presuntos delictos de malversación de caudais públicos e o de falsedade en documento público.

Aprecia o letrado da acusación particular que o Alcalde estivo cobrando do Concello un soldo por adicación exclusiva, mentres en paralelo exercía unha actividade privada remunerada. E por outro que faltou á verdade de xeito reiterado nas súas declaración oficiais nos rexistros de intereses ocultando tanto a súa actividade privada incompatible como parte do seu patrimonio inmobiliario real.

Piden polo tanto que o Xuiz Leonardo Álvarez replantexe a súa acusación ou que, de non ser así, resolva sobre elo a Audiencia Provincial.

Contra a acusación formulada inicialmente polo Xuiz o rexidor municipal ourensán tamén anunciara recurso.

