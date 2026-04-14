O Alcalde de Ourense imputado prevaricación continuada

O maxistrado da Sección de Instrución do Tribunal de Instancia de Ourense, praza 1, imputa ao alcalde de Ourense a posible comisión dun delito continuado de prevaricación por non solicitar a compatibilidade entre a súa condición de rexedor municipal con dedicación exclusiva e o desenvolvemento de actividades profesionais, en especial a dirección dunha televisión local.
Por iso, o xuíz instrutor dá por concluída a investigación e decreta que se continúe a tramitación das dilixencias previas polos trámites do procedemento abreviado, por se os feitos imputados ao alcalde fosen constitutivos do devandito delito, tipificado no artigo 404 do Código Penal. Así, ordena que se dea traslado ao Ministerio Fiscal e á acusación particular, a fin de que formulen escrito de acusación, solicitando a apertura de xuízo oral ou o sobresemento da causa, sen prexuízo de que poidan solicitar excepcionalmente a práctica das dilixencias complementarias que consideren imprescindibles para formular a acusación.
Na resolución, o xuíz matiza que non se cuestiona que o alcalde careza da compatibilidade, senón o feito de que, estando obrigado, non a solicitase. Así, salienta que o número 3 do artigo 13 do regulamento de organización e funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, é “claro e meridiano” ao afirmar que o recoñecemento da dedicación exclusiva dun membro dunha corporación require declaración formal de compatibilidade por parte do pleno da entidade local cando ese membro desempeñe ocupacións marxinais que sexan remuneradas.
“No suposto de autos, é evidente que as actividades que desenvolve o señor alcalde fóra do Concello de Ourense, en especial a dirección de Auria TV, lle supoñen ingresos de certa entidade”, destaca o maxistrado no auto, no que recalca que é “evidente” a obriga que ten o alcalde de solicitar a compatibilidade, polo que conclúe que a súa decisión de non instar a declaración de compatibilidade “só obedece ao seu interese particular”.
O titular da Sección de Instrución do Tribunal de Instancia de Ourense, praza 1, asegura que non é axustado á lei que o investigado “realice unha interpretación individualizada e totalmente favorable aos seus intereses, afirmando que non ten obriga de presentar a solicitude de compatibilidade”.
Por iso, incide en que tería que presentar ante o pleno do Concello de Ourense a cuestión para que valorase se lla recoñece ou non. A iso engade que ao pleno lle corresponde “valorar se esa explotación pode incluírse dentro do concepto de administración do patrimonio privado ou familiar” e, en caso de discrepancia, afirma que “deberían ser os tribunais da xurisdición contencioso-administrativa os que decidisen”.
O xuíz conclúe que a posición do rexedor municipal ao non solicitar a compatibilidade a teor da normativa indicada é “totalmente arbitraria e carecedora do máis mínimo respaldo legal ou xurisprudencial, e iso con independencia de que se lle recoñeza ou non”.
A iso, engade que se “desentendeu por completo” do acordo do pleno do Concello de Ourense do 3 de decembro de 2021, no que instaba ao alcalde a que renunciase ao seu soldo municipal por ser “claramente incompatible”, así como do contido do decreto da Fiscalía de Ourense do 13 de maio de 2024, no que lle advertiu “da situación irregular” na que se atopaba. O maxistrado asegura que “o único respaldo do que dispón o señor alcalde” é un informe xurídico/económico “que carece do máis mínimo rigor e, polo tanto, que en nada ampara a súa conduta”.
No auto tamén sinala que o rexedor era “consciente da inxustiza que podería xerar esa situación e do grave dano que se lle causaba ás arcas municipais ao cobrar unha cantidade en concepto de salario á que non tería dereito se non se lle recoñece a compatibilidade discutida”.
Nese sentido, salienta que se debe ter presente “que é perfectamente posible que durante un período aproximado de 7 anos o señor alcalde viñese cobrando das arcas públicas unha suma á que non tería dereito no caso de que o pleno da corporación ourensá non lle tivese concedida a compatibilidade, cuestión sobre a que non puido manifestarse polo comportamento obstrucionista do alcalde ao non solicitar a compatibilidade”.