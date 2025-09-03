Paro

255 parados máis en Ourense en agosto

Cae tamén a afiliación á Seguridade Social

Paco Sarria

Ourense |

Una de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal | Agencia EFE

Os datos do paro en Ourense relativos ó mes de agosto reflicten un incremento de 255 persoas paradas máis en comparación co mes anterior.

Asemade, a filiación á Seguridade Social diminuiu tamén en 145 persoas.

A caída de datos débese, segundo CCOO ó remate das contratacións estivais fundamentalmente no sector servizos.

Asemade para este sindicato non se entrevé o cambio de modelo productivo que Ourense precisa.

En agosto rexitráronse 5139 contratos dos que 3861 foron temporais e 1278 indefinidos.

Con todo elo temos 109.380 afiliados á Seguridade Social dos que 22.178 son autónomos.

Para a Xunta de Galicia rexistramos o mínimo de paro nun mes de agosto con 109.691 desempregados e desempregadas e 1.111.207 cotizantes á Seguridade Social.

