MÁS DE UNO MONFORTE 18/05/2022

O Eixo Atlántico recibe o Premio "Monforte al Ferrocarril" entregado este mércores na Casa do Concello. Deste e otros asuntos da actualidade municipal falamos co alcalde monfortino José Tomé Roca. A Ribeira Sacra acolle un encontro de "eméritos do viño", coñecemos máis deste grupo conversando co técnico Alfonso Losada Quiroga e co profesor Rafael Ocete. E o restaurante Manuel Bistró é un dos participantes no concurso "O mellor chuletón de Galicia " que ten en marcha Onda Cero Galicia. Hoxe conversamos con Manuel Fernández, responsable deste establecemento. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima.