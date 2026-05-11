El plazo se cierra el 14 de mayo

Rubén Arroxo presentó su candidatura para encabezar la lista del BNG en las municipales de 2027

El portavoz del BNG en el Concello de Lugo, Rubén Arroxo, presentó esta mañana su candidatura para las próximas municipales con el objetivo de ganar la alcaldía. En Más de Uno Lugo dijo estar más ilusionado que nunca. El plazo se cierra el 14 de mayo y el sábado 23 el partido presentará a todos los candidatos en Galicia. Arroxo no tiene constancia de que haya más candidatos. Respecto a la lista considera que deberían continuar todas las personas que en este momento forman parte del grupo municipal del BNG.

Mónica Santos

Lugo |

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