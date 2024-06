El presidente de la Apehl pide que concello y distribuidores se sienten a dialogar

El presidente de la Apehl lanza un mensaje de tranquilidad y pide que se abra una vía de diálogo, después de que los distribuidores amenazaran con no repartir durante el Arde Lucus por las restricciones derivadas de las obras de peatonalización en el Casco Histórico. Cheché Real asegura que no habrá desabastecimiento durante los días de la fiesta y apela al sentido común. Por su parte Lugo Monumental apoya las protestas de AdisLugo y de los trabajadores del sector de la paquetería, por los problemas para repartir en el centro de la ciudad. Lugo Monumental pide también que se abra un proceso de diálogo, que se establezcan itinerarios provisionales y zonas de carga y descarga para la paquetería. El Gobierno Local explica que sólo se limitó el acceso de vehículos de más de 3.500 kilos por las puertas Bispo Odoario y rúa do Teatro y que habrá autorizaciones especiales bajo criterios técnicos.