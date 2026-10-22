Onda Cero apuesta por el turismo gallego

La gala de la tercera edición de los Premios Onda Viajera de Galicia reunió en el Círculo de las Artes de Lugo a empresas, entidades y particulares referentes del sector turístico en la comunidad. La periodista de Onda Cero Pontevedra Susana Pedreira fue la encargada de presentar y conducir un evento que abrió el director de Onda Cero Galicia, Ignacio Capeáns, y cerró la alcaldesa de Lugo, Elena Candia.

El premio a la mejor empresa turística recayó en el Balneario de Mondariz; el galardón a la innovación turística y sostenibilidad fue para el Hotel Bela Fisterra; el premio a la mejor promoción turística se lo llevó Sabedoras, cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro-Carballiño, y el reconocimiento a la gastronomía excelente fue para el restaurante La Viuda. Durante este 2026, Onda Cero pone el foco en Ribadavia como el pueblo más bonito de Galicia y en Xosé Portas, copropietario y gerente de Discarlux, como embajador de Galicia. El premio a la trayectoria hotelera y turística de Galicia se lo llevó el Hotel Méndez Núñez, y el galardón a toda una vida recayó en la figura de Luisa García Gil.

Estos premios contaron con el apoyo de: Concello de Lugo, Veolia, Deputación da Coruña, Xunta de Galicia, Asociación Galega de Arrendadores, Consello Regulador Ribeira Sacra y Coca-Cola.