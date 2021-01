Informativo Provincial, Mas de Uno Lugo 26/01/2021

Con cielos nublados empezamos el día y temperaturas que rondan los 11 y los 12 grados en toda la provincia. A partir de esta noche y hasta el próximo 17 de febrero como mínimo toda la hostelería permanecerá cerrada. La Xunta eleva a riesgo extremo toda la comunidad. El comercio no esencial tendrá que cerrar a las seis de la la tarde, los centros comerciales no abrirán el fin de semana. El deportes solo se puede practicar de forma individual y con mascarilla. Las guarderías y la enseñanza no universitario permanece abierto, se cerrarán bibliotecas y museos. Los universitarios volverán a las aulas presenciales el 17 de febrero para evitar las fiestas de carnaval. En las tres universidades, las aulas telemáticas se retomarán el 8 de febrero. Las reuniones sociales prohibidas, nos podemos ver únicamente con convivientes.