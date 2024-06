El Liceo más "koruño" se refuerza con Jacobo Copa y Martín Rodríguez Garaboa y negociará un nuevo convenio con el Deportivo

La cervecería de Estrella Galicia acogió este mediodía la presentación de dos nuevos refuerzos, con ADN "koruño" para la próxima temporada. Martín Rodríguez Garaboa firma hasta 2026 y Jacobo Copa hasta el 2027.

En el caso de Jacobo se da el añadido de ser hijo del entrenador, Juan Copa. Y ha sido emotivo ver también a su madre, Begoña, en el acto de presentación. De hecho para los dos tuvo unas palabras la joven promesa coruñesa. En cuanto a Martín, que también contó con la presencia de sus padres en la presentación, vuelve al equipo verde tras un paso de dos temporadas por el Saint Omier de Francia.

De esta manera, el coruñés Juan Copa tendrá a sus órdenes hasta seis jugadores coruñeses la próxima temporada. Mezclando la veteranía de Dava Torres y César Carballeira con la juventud de los Pablo Cancela, Bruno Saavedra y los citados Jacobo Copa y Martín Rodríguez Garaboa.

Los últimos en llegar se unen a los fichajes de Arnau Xaus y Tato Ferruccio, ya confirmados, y el de Nil Cervera, otra prometedora figura del hockey que llegará desde el Igualada.

El Deportivo Liceo destacó que Jacobo y Martín llegan "de la mano de la gran colaboración de Estrella Galicia". A esto hay que unir, que otra fuente de ingresos del equipo liceista viene del convenio de colaboración con el Deportivo y que, tras ser renovado la pasada temporada, acabará a finales de este mes. Eso sí, Liceo y Deportivo de La Coruña se reunirán en próximas fechas para poder prolongar la vinculación.

Por otra parte vivimos en la previa de la asamblea extraordinaria del Deportivo en el día que ABANCA, la propietaria también ha celebrado asamblea. Lo qué está claro es que Álvaro García Diéguez y Álex Bergantiños dejarán el consejo de administración del Deportivo. Y sigue siendo un misterio, de puertas para afuera, quién relevará al actual presidente. Sigo creyendo que el apellido Escotet va a estar presente en la silla presidencial. O bien se cumple el deseo de Michelle por ocuparlo o lo pueda ocupar algún primo, hijo del dueño de ABANCA.

Mientras tanto, el Deportivo ha emitido un comunicado en el que, en vísperas de esta asamblea, destaca que la sociedad va a quedar a deuda cero una vez cerrado el concurso. Por cierto, según ha podido saber Onda Cero, los acreedores que se adherieron al aprobar el concurso ya han cobrado su deuda. Del resto, no puedo decir lo mismo, dentro de la sorpresa que me sigue causando que ninguno de los casi 40 ex jugadores que figuran en el listado de acreedores se adherió a aprobar las condiciones de quita del concurso.

Además, después de que ayer conociéramos que el Teresa Herrera femenino tenga como cartel un Deportivo Abanca-Athletic de Bilbao, el masculino, según adelanta el DxT, tendrá al Deportivo junto al Unionistas, Oviedo y Leganés.