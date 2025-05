Yeremay: "Lo normal sería quedarme en el Deportivo, pero lo qué pueda pasar no lo sé, no lo sabe nadie"

Tras la salida de Lucas Pérez del Deportivo, nadie duda de que la referencia del equipo es Yeremay. Por sus números, 14 goles y 2 asistencias. Y por su fútbol. Aún encima, esta semana por el gran sabor de boca que dejó su partido ante el Albacete, aunque Yeremay decía que su mejor fue el día de su debut, ante el UCAM Murcia.

Precisamente, la salida de Lucas Pérez protagonizó un nuevo paso del rol de Yeremay en el Deportivo. Y lo recordamos. Porque fue el propio Yeremay el que abrió la puerta a salir en enero tras el partido de Málaga. Entonces en Onda Cero adelantamos el interés del Chelsea. Aquello fue el 12 de enero de 2025. También llegaron más ofertas, desde Italia, e incluso Fernando Soriano llegó a reconocer, cerrado el mercado, que hubo un momento en el que llegaron a pensar que algún equipo llegase a los 20 millones de la cláusula que tenía entonces Yeremay.

Eso sí, la salida de Lucas Pérez, el 22 de enero, evitó un cierre de mercado de enero con incertidumbre, porque inmediatamente, tanto Escotet como Benassi, con Yeremay y sus agentes, pactaron la continuidad del canario en el Deportivo con un nuevo contrato que mejoró su salario y aumentó la cláusula de rescisión, subiendo a los 33 millones de euros. Eso sí, con el compromiso de volver a sentarse en junio e ir de la mano de cara a un traspaso que, aún sin llegar a la cláusula, llegase a un posible "adiós" amistoso, beneficiando a Yeremay y al Deportivo.

Y es que, echando un vistazo a las cuentas del Deportivo para esta temporada, el presupuesto es de 21.589.000 euros, cantidad que puede quedar compensada con una futura venta de Yeremay. Totalmente. Y cubriendo ya la previsión de déficit para esta temporada de 3.21 millones de euros.

Eso sí, Yeremay, no quiso vincular la conversación con Escotet, suelen comunicarse, a la decisión de seguir en el Deportivo en enero. Bueno, vale, de acuerdo. Eso sí, con o sin convocatoria en la sub 21 para la fase final de el Campeonato de Europa Sub-21 de la entre el 11 y el 28 de junio en Eslovaquia, creo que la próxima temporada Yeremay no jugará en el Deportivo. Por lo tanto, a intentar un buen traspaso e invertir, dentro de las normas de los topes salariales, con buen criterio el dinero que se reciba.

También habló Millene, que pidió el apoyo al deportivismo para el domingo por la mañana en Riazor. El Deportivo Abanca recibe al Sevilla e incluso puede sellar la permanencia sin ganar, dado que el Betis juega conra el FC Barcelona.

Hoy tenemos, además, baloncesto, con el Leyma Basquet Coruña recibiendo al FC Barcelona.