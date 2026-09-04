En el Radioestadio Noche, con Edu Pidal

Fernando Soriano contó en Onda Cero cómo intentó convencer a Lucas Vázquez para ficharlo por el Deportivo

El Deportivo cerró el mercado de fichajes de verano con diez incorporaciones que ilusionan de cara a la temporada de vuelta a primera División. Aún así, pudo llegar algún jugador más. En concreto, Lucas Vázquez. Fernando Soriano confirmó en Onda Cero que se reunió con el de Curtis para convencerlo. Al final no cuajó su fichaje por el Deportivo, pero la puerta, si se dan las condiciones, sigue abierta... Escucha la entrevista completa con Fernando Soriano, a partir del minuto 53:40 en https://www.youtube.com/watch?v=oC5FumweQxk&list=PL9X22BwUacNX6rWS-xZJvyqYwXvG5VRBK&index=1&t=3741s