Onda Deportiva Coruña, 11/06/2026

El Deportivo amplia a Villares hasta 2028 y ficha a Gijselhart y a Xoel López para componer un nuevo himno

Diego Villares firmó la ampliación de su contrato por una temporada más, tenía hasta 2027. Y además, competirá en el centro del campo con el holandés Teun Gilselhart, quién ha reconocido en un podcast en su país que ya ha firmado por el Deportivo, con un traspaso que se acerca al millón de euros para su club de origen, De Graafschap. En esa demarcación seguirán Riki y Mario Soriano, mientras que se buscará una salida a Patiño y a José Ángel. Además, también ficha el Deportivo a Xoel López para componer un nuevo himno del club, algo que el Deportivo había planteado a los socios en una encuesta el año pasado y relevando el clásido rockero compuesto en su día por Cacahué.