Llaman a la sociedad a implicarse

Meniños inicia una campaña para evitar el acoso a los menores

La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de los niños y niñas de "desarrollarse en entornos libres de violencia".

Pilar Ozores

A Coruña |

El 90% de las víctimas de ciberacoso son menores de edad y uno de cada cuatro niños sufre acoso en su centro escolar. Para luchar contra estas cifras, y garantizar espacios seguros, la Fundación Meniños pone en marcha la campaña Tenemos que estar a la altura. Con ella llaman a la sociedad a participar para prevenir e impedir estos casos. Lo explica la directora xeral de Meniños, Verónica Rivadulla.

Actualmente Meniños tiene en marcha dos programas en los centros educativos. Con Axia, trabaja para prevenir "la violencia sobre la infancia" desde las aulas de 5º y 6º de Primaria. Para ello implica al alumnado, profesorado y familias en la "promoción del buen trato y la resolución pacífica de conflictos". Y con el Colexio do Benquerer acercan al alumnado de 4º y 5º de Primaria una educación afectivo-sexual basada en "la igualdad, la confianza, el respeto y la diversidad".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer