Meniños inicia una campaña para evitar el acoso a los menores

El 90% de las víctimas de ciberacoso son menores de edad y uno de cada cuatro niños sufre acoso en su centro escolar. Para luchar contra estas cifras, y garantizar espacios seguros, la Fundación Meniños pone en marcha la campaña Tenemos que estar a la altura. Con ella llaman a la sociedad a participar para prevenir e impedir estos casos. Lo explica la directora xeral de Meniños, Verónica Rivadulla.

Actualmente Meniños tiene en marcha dos programas en los centros educativos. Con Axia, trabaja para prevenir "la violencia sobre la infancia" desde las aulas de 5º y 6º de Primaria. Para ello implica al alumnado, profesorado y familias en la "promoción del buen trato y la resolución pacífica de conflictos". Y con el Colexio do Benquerer acercan al alumnado de 4º y 5º de Primaria una educación afectivo-sexual basada en "la igualdad, la confianza, el respeto y la diversidad".