No ha recibido ninguna directriz desde el PSOE

La alcaldesa de Bergondo mantiene su oposición rotunda al trazado de tren que supondría la mutilación de Cortiñán

El ministro de Transportes, Óscar Puentes, fue interpelado ayer en el Senado por Rey Varela, alcalde de Ferrol. Y mencionó los obstáculos de Bergondo y Betanzos para reformar las líneas de tren. La regidora de Bergondo, Alejandra Pérez, del PSOE, fue rotunda en Onda Cero, al mantener la negativa a la propuesta del Ministerio, que supone la mutilación de Cortiñán.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Manifestación en Cortiñán en contra de la reforma de la vía del tren

El ministro de Transportes, Óscar Puente fue interpelado ayer en el Senado por el alcalde de Ferrol, también senador, José Manuel Rey Varela.

El Ministro se mostró receptivo a tomar medidas para atender las peticiones de modernización de las conexiones ferroviarias en Ferrol y FerrolTerra con A Coruña y Ribadeo. Pero también dejó claro que hay dos obstáculos a superar, en Bergondo y en Betanzos.

Bergondo es por lo tanto uno de los concellos que ha presentado alegaciones a una reforma en la vía, a su paso por este concello. La alcaldesa , Alejandra Pérez, ha mostrado, en declaraciones a Onda Cero, su oposición tajante al proyecto previsto de reforma de la vía a su paso por Cortiñán, lo que supondría una mutilación del pueblo, com o indicaba la pancarta de la protesta vecinal del pasado viernes.

Alejandra Pérez ha solicitado reunión con responsables del Ministerio en Madrid y, esperando fecha, anunció que habrá más movilizaciones de oposición a la mutilación de Cortiñán antes de navidad.

