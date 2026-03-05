Despistaos ofrece en A Coruña un showcase exclusivo en el Playa Club

Despistaos quiere hacer de 2026 su año, y qué mejor manera que con nueva música. El grupo terminó 2025 con el concierto más importante de su vida en el Palacio Vistalegre de Madrid —con Europa FM como emisora oficial— y ahora vuelve a dar de qué hablar con su nuevo disco, Un millón de madrugadas.

"Después de tres años de trabajo podemos decir que tenemos el disco que queremos y estamos muy orgullosos de él", celebró la banda de pop rock ante el lanzamiento del proyecto publicado el viernes 20 de febrero. Y para seguir con la fiesta, la banda alcarreña será la protagonista de un showcase exclusivo con Europa FM en A Coruña.

Será en mitad de su gira por salas y festivales cuando la banda integrada por Daniel Marco Varela, José Krespo, Lázaro Fernández Álex Hernanz se deje caer el 12 de marzo en la ciudad de cristal con una cita musical de lo más especial. Así que toma nota:

📅 Día: jueves, 12 de marzo

🕚 Hora: 21:00 horas

📍 Lugar: PLAYA CLUB (Andén de Riazor S/N -15011 A CORUÑA)

Consigue invitaciones para el showcase de Despistaos en A Coruña

Si te apetece el plan, ¡no te despistes! El reparto de invitaciones ya ha empezado. Toma nota de dónde recoger la tuya.

Del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo estarán disponibles en Coruña The Style Outlets (Avenida de Alvedro, 5. Nacional 550 km 9.5)

A partir del lunes 2 de marzo puedes recogerlas en Coruña The Style Outlets y también en el establecimiento de McDonald's del centro comercial Marineda City.