Concierto el jueves, 12 de marzo, a las 21:00 horas

Coruña The Style Outlets: Súper jueves, Rally de A Coruña y ... ¡Regala entradas para el concierto de Despistaos en el Playa Club !

Hablamos con María Ferrer, directora de Márketing de Coruña The Style Outlets, que nos atiende a la entrada del centro comercial de Culleredo. Hablamos de un nuevo Súper Jueves, con los correspondientes descuentos a mayores, hoy, en las tiendas. Del Rally de A Coruña. Este año el aparcamiento del Outlets acoge el parque de trabajo y reagrupamiento ya el sábado de la prueba. También habrá firma de autógrafos de los pilotos este viernes por la tarde. Y del concierto de Despistaos el jueves, 12 de marzo en el Playa Club. En el punto de información del Coruña The Style Outlets regalarán entradas a los clientes hasta fin de existencias.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

María Ferrer, de Coruña The Style Outlets, con las invitaciones para el concierto de Despistaos que regalan en el punto de información
Invitación para concierto de Despistaos que regalan en Coruña The Style Outlets de Culleredo
Invitación para concierto de Despistaos que regalan en Coruña The Style Outlets de Culleredo | Onda Cero Coruña
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer