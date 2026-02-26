Concierto el jueves, 12 de marzo, a las 21:00 horas

Coruña The Style Outlets: Súper jueves, Rally de A Coruña y ... ¡Regala entradas para el concierto de Despistaos en el Playa Club !

Hablamos con María Ferrer, directora de Márketing de Coruña The Style Outlets, que nos atiende a la entrada del centro comercial de Culleredo. Hablamos de un nuevo Súper Jueves, con los correspondientes descuentos a mayores, hoy, en las tiendas. Del Rally de A Coruña. Este año el aparcamiento del Outlets acoge el parque de trabajo y reagrupamiento ya el sábado de la prueba. También habrá firma de autógrafos de los pilotos este viernes por la tarde. Y del concierto de Despistaos el jueves, 12 de marzo en el Playa Club. En el punto de información del Coruña The Style Outlets regalarán entradas a los clientes hasta fin de existencias.