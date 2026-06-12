Colaboración entre la Fundación Occident y el Concello de A Coruña

A Coruña se llena de pianos de cola hasta las 20 horas del viernes

Los pianos están ubicados en las plazas e María Pita, de Lugo, de Santa Catalina, de Azcárraga, además de junto al Obelisco en Los Cantones, la Avenida del Puerto, junto al Quiosco Alfonso en los Jardines de Méndez Núñez y la explanada del Playa Club en Riazor. Precisamente allí hablamos con Ramiro y con Xoema. Antes, Juan Ignacio Gallardo, de la Fundación Occident, y el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, nos hablan de esta iniciativa en este soleado día de junio en A Coruña.