Seis heridos por atropello múltiple en el paso de peatones de la coruñesa Plaza de Mina

Un total de seis personas han resultado heridas en un atropello múltiple en el paso de peatones de la Plaza de la Mina, entre ellos una niña de unos cinco años. Tres adultos se encuentran en estado grave con diversas lesiones, dos mujeres y un hombre. Los otros dos adultos, un hombre y una mujer, se encuentran con pronóstico leve. La menor ha sido trasladada al Materno mientras que el resto de los heridos se encuentran en urgencias del CHUAC.

El accidente tuvo lugar sobre las doce y veinte de la mañana, testigos que estaban cruzando, explican que el conductor aceleró cuando se puso en verde el semáforo para los peatones. El piloto, de un vehículo Volkswagen, ya ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales.

Estado en el que quedó el coche del conductor que provocó un atropello múltiple en la Plaza de Mina, con seis personas heridas | Onda Cero Coruña

El Concello de A Coruña enviaba a las 14:49 horas un comunicado para aclarar un poco más lo sucedido.

Comunicado Concello A Coruña | Concello de A Coruña

La tragedia se vivió ayer por la tarde en CEE, en la playa de Lires, en la que, por cierto, había bandera amarilla. El 112 recibía un aviso alrrededor de las 16 horas, que alertaba de que tres personas, dos adultos y un niño, estaban siendo arrastrados por la corriente en la zona izquierda de la playa. A partir de ahí se montó un dispositivo, en el que incluso se movilizó al Helicóptero HELIMER y con el que se consiguió rescatar a esas personas.

Pero, faltamente, la mujer, de 24 años de edad, falleció, mientras que el adulto fue trasladado al hospital de CEE, en dónde ya ha sido dado de alta. Y el menor trasladado a A Coruña, al Materno Infantil, en dónde continúa ingresado.