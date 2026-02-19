En el CIFP Paseo das Pontes

El 27 de abril se celebrará en II Campeonato de tortilla de patatas de Galicia en A Coruña

Hoy presentación y el lunes 27 de abril competición a partir de las 17:30 horas. Con el crítico culinario y experto en tortilla de patatas Rafael García Santos promoviendo un evento que hoy ha reunido a muchos hosteleros en el Paseo das Pontes, que pudieron presenciar y disfrutar de la sabiduría de tres campeones nacionales: Crispi, Alberto García Ponte , del Mesón O Pote (Betanzos) y Ramón Rodríguez – O Cabo (A Coruña).