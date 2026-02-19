En el CIFP Paseo das Pontes

El 27 de abril se celebrará en II Campeonato de tortilla de patatas de Galicia en A Coruña

Hoy presentación y el lunes 27 de abril competición a partir de las 17:30 horas. Con el crítico culinario y experto en tortilla de patatas Rafael García Santos promoviendo un evento que hoy ha reunido a muchos hosteleros en el Paseo das Pontes, que pudieron presenciar y disfrutar de la sabiduría de tres campeones nacionales: Crispi, Alberto García Ponte , del Mesón O Pote (Betanzos) y Ramón Rodríguez – O Cabo (A Coruña).

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Cocineros, patrocinadores y Rafael García Santos en la presentación del II campeonato de tortilla de patatas de Galicia
Presentación del II Campeonato de tortilla de patatas de Galicia en el CIFP Paseo de As Pontes
Presentación del II Campeonato de tortilla de patatas de Galicia en el CIFP Paseo de As Pontes | Onda Cero Coruña
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer