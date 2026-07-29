Presentada la Red de Refugios Climáticos en Don Benito

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha presentado hoy en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en Don Benito la Red de Refugios Climáticos impulsada por el Gobierno de España, una iniciativa que busca garantizar la protección de la salud de las personas frente a los efectos cada vez más intensos del cambio climático.

Durante su intervención, Quintana ha subrayado que “la evidencia científica confirma que el cambio climático se está acelerando, con fenómenos extremos más frecuentes, intensos y duraderos, por lo que es imprescindible reforzar la respuesta pública para proteger a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables”.

En Extremadura, la red cuenta con 51 puntos habilitados, entre ellos la propia sede de la CHG en Don Benito, donde ha tenido lugar la presentación. De estos espacios, 21 dependen de la Administración General del Estado —como subdelegaciones del Gobierno, oficinas del INSS o de la Tesorería General de la Seguridad Social, además de la CHG o el Museo Nacional de Arte Romano— y 30 se han puesto en marcha en colaboración con la Diputación de Cáceres. En total, 45 de estos refugios son espacios interiores y 6 exteriores.

Todos los refugios climáticos cumplen una serie de requisitos básicos, entre ellos el acceso gratuito, la accesibilidad universal, condiciones de confort térmico, disponibilidad de agua potable y aseos, así como zonas de descanso. Además, la ciudadanía puede consultar la localización de estos espacios a través de la web del Ministerio para la Transición Ecológica, que incluye un sistema de geolocalización para facilitar el acceso.