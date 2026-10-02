Don Benito rinde un emotivo homenaje al periodista José Luis Capilla

El Teatro Imperial de Don Benito acogió anoche el acto de concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a título póstumo al periodista José Luis Capilla, por sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional y su enorme vinculación y compromiso con el municipio.

José Luis Capilla falleció pocas horas después de conocer la decisión de concederle esta distinción, acordada previamente en Junta de Portavoces. Por este motivo, tanto la formalización del reconocimiento como su entrega se realizan a título póstumo.

Un emotivo homenaje en el que solo cabían palabras de agradecimiento, admiración y orgullo por los valores que representaba 'Capi'. Familiares, amigos y compañeros de profesión se deshicieron en elogios del que fuera periodista de la Cadena SER en Vegas Altas.

La Medalla de Oro la recogió su mujer, Aurora, fiel acompañante de José Luis en todas sus aventuras periodísticas. Su hija, Esther Capilla, agradeció públicamente a todos los presentes y a la Corporación Municipal la concesión de esta distinción.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la radio, la prensa y la televisión, pero también a la presentación y conducción de numerosos actos ciudadanos. Cabalgatas de Reyes, Semana Santa, ferias, acontecimientos deportivos, actividades culturales, actos benéficos y solidarios o celebraciones organizadas por barrios y asociaciones contaron con su participación a lo largo de los años.