Aprobada por unanimidad la Medalla de Oro de Don Benito a título póstumo, a José Luis Capilla

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado a última hora de este lunes por unanimidad conceder, a título póstumo, la Medalla de Oro de la ciudad al periodista José Luis Capilla, cuya trayectoria profesional estuvo ligada durante más de cuatro décadas a la vida del municipio.

El acuerdo, adoptado en un pleno extraordinario que concluyó entre aplausos, reconoce tanto su labor informativa como su implicación con asociaciones, colectivos e instituciones de la ciudad.

Capilla dio cobertura a numerosos acontecimientos de la historia reciente de Don Benito y se convirtió en una voz familiar para varias generaciones de vecinos.

Su hija Esther Capilla intervino en representación de la familia y destacó que su padre dedicó su vida al "valor de la palabra, al rigor de la información y a dar voz a todos los acontecimientos sin distinción".

También recordó su vínculo personal con el municipio: "Como donbenitense, forjó un profundo respeto y una sincera vinculación con Don Benito, una ciudad a la que siempre admiró y valoró".

Esther Capilla agradeció al Ayuntamiento la concesión y afirmó que su padre la habría recibido "con una inmensa gratitud y con el máximo respeto hacia esta ciudad y hacia todos los donbenitenses".

El homenaje se celebrará este jueves, 1 de octubre, a las 21:00 horas en el Teatro Imperial, con la presencia de familiares y personas cercanas al periodista.