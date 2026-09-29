Comienzan las expropiaciones para construir `La Lanzadera´, el nuevo itinerario viario que conectará Guareña y Santa Amalia

La Diputación de Badajoz ha iniciado las expropiaciones necesarias para construir La Lanzadera, un nuevo itinerario viario de 20,28 kilómetros que conectará Guareña y Santa Amalia en un tiempo estimado de 17 minutos y supondrá una inversión de 6,32 millones de euros.

La relación sometida a información pública comprende 63 parcelas situadas en los términos municipales de Medellín, Santa Amalia, Guareña y Valdetorres, según el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Medellín concentra 41 afecciones; Santa Amalia, dieciséis; Guareña, cinco, y Valdetorres, una.

La mayoría corresponde a arrozales y otras tierras de regadío, aunque también aparecen olivares, terrenos de secano, cerramientos y una parcela de uso industrial.

Los propietarios dispondrán de quince días hábiles para corregir posibles errores en la relación de bienes o cuestionar la necesidad de ocupar las fincas.

Una vez concluido este trámite, la Diputación solicitará a la Junta de Extremadura la declaración de urgente ocupación para acelerar la disponibilidad de los terrenos y continuar el procedimiento expropiatorio.

La actuación comprende dos tramos: uno de 6,2 kilómetros entre Guareña y Valdetorres a través del camino C-5 y otro de 8,9 kilómetros entre el final de la carretera provincial BA-142 y Santa Amalia, pasando por el entorno de Yelbes.

El proyecto permitirá crear un itinerario continuo con conexión directa a la carretera N-430, mejorar el transporte de productos agrícolas y mercancías y facilitar el acceso a las explotaciones y a las infraestructuras de regadío de la zona.

También incluye la mejora de los accesos a las fincas y un ramal hasta el yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura financiarán 2,24 millones de euros cada una, mientras que la Diputación aportará otros 1,85 millones y asumirá la licitación, ejecución y conservación posterior de la infraestructura.