La Unión pide que sean técnicos de la Junta los que valoren las pérdidas por las borrascas en las explotaciones agrarias

La organización agraria La Unión ha solicitado a la Junta de Extremadura que las valoraciones de los daños producidos por las inundaciones se realicen por los técnicos de la Administración regional, y que no tengan que ser las organizaciones agrarias o cooperativas las que tenga que realizar las visitas a las explotaciones a recabar los datos de los daños producidos.

Así lo ha reclamado el secretario general de La Unión Extremadura, Luis Cortés, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, en la que ha alertado de que "más de la mitad" de los damnificados por las pérdidas por las inundaciones, que ha cifrado en 250 millones de euros hasta la fecha, "se van a quedar sin ayudas del Ministerio y sin saber que va a hacer la Junta de Extremadura".

En su intervención, Cortés ha señalado que las lluvias persistentes de este principio de 2026 han causado "daños muy importantes en el sector agrario de la región, tanto en instalaciones agrarias como en distintos cultivos y ganaderías", y que aún se están evaluando.

De hecho, Luis Cortés ha considerado que "todavía se necesita más tiempo para hacer una evaluación más exhaustiva de los daños", ya que no conocen aún "la evolución de los daños en las plantaciones de frutal u olivar, ya que los daños en el sistema radicular y la futura asfixia radicular solo se podrá apreciar una vez que florezcan y broten dichos frutales", ha explicado.

En ese sentido, y en una primera valoración, el dirigente de La Unión ha calculado que los daños "puedan superar los 250 millones de euro entre cultivos, plantaciones e infraestructuras", pero ha apuntado que este cálculo "se podría incrementar de manera sustancial dependiendo del daño por asfixia radicular en las plantaciones de olivar y frutales que aún no se pueden apreciar".

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura ha publicado una serie de ayudas "donde la mayor parte de la región ha quedado excluida", ya que según ha resaltado Luis Cortés, "han quedado fuera toda la provincia de Cáceres e importantes comarcas de Badajoz que también han sufrido pérdidas muy importantes por las lluvias acaecidas", señala APAG Extremadura Asaja en nota de prensa.

Por su parte, ha lamentado que la Junta de Extremadura por su parte "se ha limitado a colgar en su página web, el 16 de febrero, un enlace para que los damnificados aporten pruebas de los daños ocasionados", por lo que ha apntado que "no parece que haya mucho empeño" por parte de la Administración regional "en aprobar ayudas para paliar al menos parte de los daños ocasionados y que en su mayoría no son asegurables".

En ese sentido, Cortés ha recordado que la Junta de Extremadura tiene 88 oficinas comarcales agrarias y oficinas veterinarias distribuidas por toda la región con una plantilla superior a los 515 funcionarios en las mismas, a los que hay que añadir el personal distribuido en las oficinas regionales y provinciales, pero ha criticado que "estos funcionarios no se mueven de sus despachos y hay que llevarles todos los datos de los daños", ya que "no se dignan en visitar las explotaciones", ha dicho.

"¿Para qué queremos técnicos agrarios si no se mueven de sus oficinas?", se ha preguntado Luis Cortés, quien ha señalado que La Unión ha solicitado a la Junta de Extremadura que las valoraciones de los daños producidos por las inundaciones se realicen por sus técnicos.