El SES amplía una semana más la campaña de vacunación de gripe y COVID-19 en horario de tarde y sin cita

El Servicio Extremeño de Salud (SES) vuelve a ampliar la campaña de vacunación de gripe y COVID-19 en horario de tarde y sin cita previa los próximos días martes 10 y jueves 12 de noviembre, en horario de 16:30 a 19:30 horas. Además, se mantiene la jornada de mañana jueves 5 de noviembre en el mismo horario.

Los puntos habilitados para la vacunación de tarde son los siguientes: Centro de Salud Plasencia III - La Data; Hospital de Coria; Centro de Salud de Navalmoral de la Mata; Centro de Salud Zona Centro (Cáceres); Centro de Salud Villanueva Sur (Villanueva de la Serena); Centro de Salud Don Benito Este; Centro de Salud Urbano III (Mérida); Centro de Salud San José (Almendralejo); Centro de Salud de Villafranca de los Barros; Centro de Salud Valdepasillas (Badajoz); Centro de Salud de Montijo; Centro de Salud de Zafra; y Centro de Salud de Llerena.

Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

Durante las dos primeras sesiones de vacunación en horario de tarde de la actual campaña se han administrado 5.989 vacunas contra la gripe, 2.917 dosis en la primera y 3.072 en la segunda. Esto supone 1.522 dosis más que en el mismo periodo de la campaña anterior. También se han administrado 2.603 dosis contra la COVID-19 en estas dos jornadas.

De igual manera, a fecha de 25 de octubre de 2026, se han inoculado un total de 122.029 dosis, frente a las 95.636 administradas hasta la misma fecha del 2025, lo que supone un total de 26.393 inmunizados más que la campaña anterior.

Asimismo, y en función de la demanda registrada, la vacunación en horario de tarde y sin cita podrían ampliarse durante semanas posteriores con el objetivo de favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización.

El SES anima a todas las personas que aún no se hayan vacunado a acudir al centro de salud o consultorio local habitual, o al centro más próximo a su domicilio en el caso de mutualistas, así como reiterar su llamamiento a las familias para que vacunen a los niños.