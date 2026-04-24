El sector arrocero extremeño denuncia una situación límite ante la entrada masiva de producto de terceros países

Las principales organizaciones agrarias de la región, ASAJA Extremadura, La Unión y UPAUCE, junto con la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, la asociación ASEPREX y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, se unen en una sola voz para denunciar la asfixia económica y la competencia desleal que amenaza con hacer desaparecer el cultivo del arroz en nuestra región.

Explican que el sector atraviesa una crisis sin precedentes provocada por la entrada masiva de arroz procedente de terceros países, "estos productos acceden al mercado europeo sin cumplir las exigentes normativas que se nos imponen a los productores locales, hundiendo los precios y haciendo inviable nuestra actividad" indican en nota de prensa.

Ante esta situación, el sector unido traslada una serie de reivindicaciones urgentes a las autoridades nacionales y europeas, entre ellas destaca la cláusula de salvaguarda con la activación inmediata de mecanismos que protejan el arroz europeo frente a las importaciones descontroladas. Exigen, por otro lado, "cláusulas espejo" para que cualquier grano que entre en Europa cumpla las mismas normas sociales y ambientales que los de la región. Reclaman un etiquetado claro de origen con el fin de que el consumidor conozca de dónde viene el arroz que compra para evitar fraudes y mezclas engañosas. Asimismo, piden un ajuste de las tasas de importación para equilibrar el mercado frente a países con costes de producción ínfimos.

A este escenario de competencia desleal se suma una gravedad financiera extrema "ya que los agricultores estamos ya inmersos en las tareas de siembra de la campaña 2026, asumiendo todos los costes de producción, cuando a día de hoy todavía no hemos cobrado el arroz correspondiente a la campaña 2025. Esta falta de liquidez es la estocada final para muchas familias".

Por ello reclaman que los políticos "saquen la cara" por el sector arrocero para no verse abocados a la ruina y el abandono del sector.