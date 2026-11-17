La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha presentado este martes, en la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz, la campaña institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año lleva por lema 'Una respuesta para todas'.

La campaña pretende visibilizar que la violencia contra las mujeres presenta distintas manifestaciones y no afecta a todas de la misma manera. Las circunstancias personales, sociales y económicas pueden condicionar tanto el impacto de la violencia como las posibilidades de pedir ayuda y acceder a los recursos de atención, protección y recuperación.

Sánchez Vera ha informado que "desde 2003, 1.386 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 45 de ellas en lo que va de año, una en Extremadura. Por eso, la sensibilización, la prevención, la recuperación integral de las víctimas y la reparación del daño, deben impregnar cada política pública, cada institución, y cada rincón de nuestra sociedad", ha manifestado.

CUATRO HISTORIAS PARA VISIBILIZAR DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA

El spot de la campaña se articula en torno a cuatro historias protagonizadas por mujeres con

circunstancias diferentes, que representan algunas de las barreras que pueden encontrar las víctimas para salir del círculo de la violencia.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura quiere trasladar un mensaje de apoyo y confianza a todas las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, así como recordar que ninguna circunstancia personal o social debe convertirse en un obstáculo para recibir ayuda.

MÁS DE 400 ACTIVIDADES DE TODA EXTREMADURA

Sánchez Vera ha detallado las actividades programadas dentro de la campaña del 25-N algunas de las cuales se dirigen a la juventud como el proyecto 'Iguales en Escena', que llegará a 12 centros educativos de la región con siete obras de teatro diferentes centradas en la igualdad y la prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz también han programado actividades en el marco del 25-N. En concreto, la Casa de la Mujer de Cáceres han organizado, el día 27 de noviembre, unas jornadas bajo el título 'Interseccionalidad en la violencia de género', abiertas al público en las que participaran representantes de Khetané Romnia, Plena Inclusión y la Asociación de Mujeres Migrantes. Y el mismo día 25 de noviembre, se repartirán lazos y pétalos violetas para las mujeres que se encuentran en acogida con los que harán un gran mural.

Por su parte, la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz, acogerá el 24 de noviembre, la presentación de 'Alianzadas. Cartografía de las violencias contra las mujeres LTBI+ en España'.

Además, las 36 Oficinas de Igualdad y contra la Violencia de Género de Extremadura han programado más de 400 actividades, que se extenderán hasta finales de año. Entre ellas figuran talleres educativos, clubes de lectura, concursos de cortometrajes, acciones de sensibilización en centros escolares y propuestas relacionadas con el bienestar emocional y la salud mental.

La Filmoteca de Extremadura también se suma a la conmemoración con la proyección de la película 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz, que invita a reflexionar sobre la igualdad de oportunidades, la superación de estereotipos y el papel de las mujeres en el deporte y la sociedad. Las proyecciones tendrán lugar el 24 de noviembre en Badajoz y el 26 de noviembre en Cáceres y Plasencia, a las 19:30 horas.

Asimismo, el próximo 1 de diciembre se celebrará la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura, un espacio de coordinación en el que participan las principales instituciones y entidades implicadas en la lucha contra esta violencia.

La programación se completa con la exposición 'Las paredes que hablan', de Fundación Mujeres, que podrá visitarse en la Asamblea de Extremadura desde el 23 de noviembre hasta el 4 de diciembre. A través de tres grandes paneles sonoros, los visitantes podrán escuchar testimonios de familiares de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.