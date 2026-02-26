PSOE y Unidas por Extremadura opinan que los equipos negociadores no harán nada hasta después de las elecciones de Castilla y León

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha vaticinado que María Guardiola sufrirá un nuevo "fracaso" la próxima semana en la sesión de investidura porque cree que los equipos negociadores de PP y Vox desde Madrid no van a hacer "nada" por "puro tacticismo" hasta después de las elecciones en Castilla y León el próximo 15 de marzo.

En declaraciones a los medios antes de la Junta de Portavoces convocada para ordenar la sesión de investidura, que se celebrará los días 3 y 4 de marzo, ha dicho que todo lo que conoce al respecto es por los medios de comunicación debido a que se está desarrollando toda la negociación "como siempre, sin ninguna transparencia".

La última novedad ha sido la entrada en la negociación de "un nuevo personaje", en este caso el secretario general del PP, Miguel Tellado, que es quien "va a comandar esta negociación desde Madrid" después de que María Guardiola haya sido "absolutamente apartada y anulada".

Álvarez ha arremetido contra la presidenta de la Junta en funciones, a la que ha afeado que haya "cambiado la negociación por la sumisión", en primer lugar a Vox, "abrazando sus feminismos sin ningún tipo de complejos y sin ambajes", y en segundo término ante la dirección nacional de su partido, que ha "sorprendido" esta semana con un documento marco de las negociaciones en las que "para nada se habla ni de Extremadura, ni de los extremeños, ni de las extremeñas, ni de los problemas que tiene esta tierra".

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reiterado que su grupo votará en contra de la investidura de la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta, y ha considerado que ésta no saldrá adelante hasta al menos después de la celebración de las elecciones en Castilla y León.

Así, tras reconocer que a su grupo le separa "un océano ideológico" con Guardiola, ha vaticinado que PP y Vox "esperarán" hasta las elecciones castellano-leonesas para "sentarse seriamente a negociar" la investidura en Extremadura y articular un acuerdo para el que ella ahora muestra sus dudas sobre si la formación de Santiago Abascal tendrá "mucho interés" o no en entrar en el gobierno.

"Sabemos que Vox tampoco tiene mucho interés en gobernar, no tiene mucho interés en mojarse en la gestión de gobierno, porque ellos quieren seguir creciendo a costa de no tener contradicciones, que son las que uno tiene cuando gobierna. Con lo cual igual vemos que las negociaciones cambian de rumbo, porque es a lo que hemos visto estos meses, cómo han ido de un bando a otro, dando bandazos, y al final a lo mejor tenemos gobierno en Extremadura sin Vox dentro del gobierno", ha sentenciado.