Los XXVII Cursos Internacionales de Verano/Otoño de la Universidad de Extremadura ofrecen 18 propuestas formativas

La Universidad de Extremadura (UEx) ha presentado su oferta de Cursos Internacionales de Verano/Otoño que, en su vigésimo séptima edición, plantea 18 propuestas formativas, de las que 15 son presenciales y tres virtuales. Como en ediciones anteriores, los cursos se desarrollarán entre los meses de julio y octubre por diferentes sedes de la región.

Ocho de ellos tendrán lugar en la provincia de Cáceres --cuatro en la capital cacereña y otros cuatro en el Monasterio de Yuste y el Parador de Jarandilla de la Vera-- y siete en la provincia de Badajoz --cinco en la capital y dos en Fregenal de la Sierra--.

La duración media de estos cursos es de tres días y los temas son sobre todo de actualidad, como ha sucedido en ocasiones anteriores, de manera que se abordarán cuestiones ligadas a la Inteligencia Artificial desde distintas perspectivas como la tecnológica, económica, docente o empresarial.

También se pondrá sobre la mesa la importancia de la Unión Europea en el contexto actual y en el pasado en cuanto a sus relaciones con América Latina, Carlos V y su época, política, actualidad migratoria, climática, etc, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la igualdad y el cooperativismo, entre otros.

En esta edición destacan también cursos dedicados a cuestiones relacionadas con la salud y el bienestar por lo que alguno versará sobre el riesgo cardiovascular, deporte, alimentación y enfermedades de transmisión sexual, así como otros del ámbito humanístico e histórico que se dedicarán a la Guerra Civil o analizarán la obra de Arias Montano.

Detrás de cada uno de estos cursos hay más de una veintena de profesores de la UEx y de otras universidades que son los artífices de cada una de las 18 propuestas que integran la programación de este año, coordinada desde el Secretariado de Actividades Culturales del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Estos cursos se desarrollan gracias a las instituciones y entidades patrocinadoras y colaboradoras como son la Junta de Extremadura, diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, diferentes Ministerios como el de Igualdad o Política Territorial y Memoria Democrática, la Fundación Academia Europea de Yuste, y diversos ayuntamientos además de otras instituciones públicas y entidades privadas.

La vicerrectora de Extensión Universitaria, Teresa Terrón, ha subrayado en la presentación que "la UEx pone a disposición de la comunidad universitaria de la sociedad en general una formación complementaria con un formato y unas perspectivas diferentes a las que se hacen habitualmente a las enseñanzas regladas de Grado o Máster". "Salimos de las aulas y nos acercamos a nuestra realidad y a nuestra sociedad extremeña", ha apuntado.

El rector Pedro Fernández Salguero ha agradecido al Vicerrectorado de Extensión Universitaria su labor para acercar la universidad a la sociedad, "debemos formar a generaciones competitivas con una visión global a través de la formación universitaria en todas sus vertientes", ha declarado, "los Cursos Internacionales de Verano/Otoño son importantes para ello".

La XXVII de los Cursos Internacionales de Verano/Otoño de la UEx se inauguró el pasado sábado, 6 de junio, con un concierto del Coro de la UEx dirigido por el profesor Francisco Rodilla León y acompañado al piano por José Luis Porras, en la Iglesia de Santo Domingo de Cáceres.

Bajo el título 'Música coral en bandas sonoras', el Coro de la UEx interpretó piezas destacadas de películas como La Misión, Love Story o Cinema Paradiso, entre otras. El Aula de Danza de la UEx clausurará la edición 2026 con un espectáculo artístico.